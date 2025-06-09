Вечірній дайджест ForUА: Обмін полоненими, Patriot для України, новий план Трампа та нові загрози від РФ

9 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:
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Сьогодні відбувся обмін військовополоненими віком до 25 років , — Зеленський. Першу фазу обміну завершено — процес продовжиться у кілька етапів, як і раніше.
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Ізраїль передав Україні системи Patriot, які раніше перебували на озброєнні ізраїльської армії, — посол Ізраїлю в Україні Бродський.
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Заходу є чому повчитися в України після операції СБУ «Павутина», — представник НАТО. Головнокомандувач сил трансформації НАТО П’єр Вандьє зазначив, що армії Альянсу можуть багато чому навчитися у України, особливо на прикладі операції СБУ «Павутина».
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РФ активно стягує техніку та особовий склад із Криму та Херсонщини в Сумську область, де триває наступ, — Андрющенко. За вихідні через Маріуполь перекинуто щонайменше 10 САУ, зенітно-ракетний комплекс і понад 40 вантажівок із бійцями та боєприпасами. Це — найбільша передислокація за останні пів року.
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Румунію накрив шторм, який призвів до підтоплень і евакуації ТРЦ в Бухаресті — Digi24. Сильні дощі спричинили хаос: десятки вулиць були затоплені, дерева падали на автомобілі, а рух транспорту був заблокований у кількох районах міста.
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Трамп покладе провину на обидві сторони за те, що вони не дотримуються його вказівок, відійде від перемовин і припинить постачання зброї Україні, — Foreign Policy. Так видання описує один з найбільш ймовірних сценаріїв продовження війни. При цьому, джерела кажуть, що адміністрація Трампа не залишить Україну повністю і не припинить надання Києву супутникової розвідки.
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