Росія заслабка, щоб атакувати НАТО, а членство України в ЄС може призвести до війни, – Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що РФ не здатна розпочати військовий конфлікт проти Європи, оскільки не змогла здобути перемогу навіть над Україною. Про це він сказав в інтерв’ю французькому телеканалу LCI, повідомляє видання Telex.

– Росіяни занадто слабкі для цього, вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не зможуть по-справжньому атакувати НАТО, – заявив Орбан.

Угорський прем’єр вважає, що в першу чергу потрібно зупинити бойові дії, а вже потім переходити до мирного врегулювання.

Він переконаний, що для досягнення миру потрібна домовленість між Москвою та Вашингтоном, адже, за його словами, "ні європейці, ні українці не зможуть досягти згоди з росіянами".

– Ми вважаємо, що росіян не потрібно любити, але потрібно з ними домовитися, – наголосив Орбан.

Також він зазначив, що угорці краще за французів розуміють історичний контекст України.

Членство України в ЄС може призвести до війни

Попри це Орбан вкотре висловився проти членства України в Євросоюзі та НАТО.

На його думку, це може спричинити війну, до якої ЄС не готовий і в якій не зацікавлений. Він підкреслив, що Європа має демонструвати силу, оскільки, за його словами, росіяни визнають лише мову сили.

Орбан також зазначив, що був би не проти прийняти в Угорщині Володимира Путіна.

Якщо він хоче приїхати до Угорщини, ми тепло його зустрінемо, – сказав прем’єр.

Він відкинув порівняння себе з лідером Кремля, зазначивши, що його цікавить майбутнє угорського народу, а не інтереси Путіна.