Новітні катери та РЕБ для ГУР: Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк, Євген Довбня і БФ молодіжної ініціативи “Надія” передали нову партію обладнання

Точність, зв’язок і захист — критично важливі для тих, хто першим бачить ворога. Саме тому голова наглядової ради БФ молодіжної ініціативи «Надія» Валерій Дубіль, співзасновник фонду Віта Присяжнюк разом із командою фонду та партнерами Євгеном Довбнею і компанією «Мрія Дронз» доправили нову партію техніки для підрозділів ГУР.

«Це — найсучасніше обладнання, яке відповідає високим стандартам світового рівня. Українці не лише тримають оборону, а й технічно розвиваються, впроваджують інновації. Ті, хто першим виходить на завдання, мають бути оснащені найкращим — саме тому ми з командою системно підтримуємо розвідку, розуміючи їхній ключовий внесок у безпеку всієї країни», — зазначив Валерій Дубіль.

Серед переданого — новітні водні апарати Meotida, засоби радіоелектронного захисту (РЕБ-рушниця та купол), засоби відеоспостереження, система керування. Також - термінали супутникового зв’язку Starlink, зарядні станції, мавіки, FPV-платформи з оптичним волокном та універсальні комплекти для спостереження.

Постачання техніки — не акція разового характеру. Благодійний фонд молодіжної ініціативи “Надія” вже неодноразово передавав обладнання для військових, зокрема для підрозділів ГУР. Серед переданого — системи радіоелектронної боротьби, мавіки, старлінки та інше необхідне оснащення.

Кожен новий вантаж — це ще один крок до того, щоб наші захисники поверталися з завдань живими.