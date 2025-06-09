Нікчемне шоу окупантів: навіщо країна-агресорка влаштувала спектакль з трупами

За роки повномасштабної війни офіційна Москва неодноразово наочно демонструвала своє ганебне нутро, проте минулого вікенду РФ остаточно пробила дно, організувавши ганебну постановочну гру з тілами військових. Деталі – далі в матеріалі.

Минулими вихідними Росія в одноосібному порядку спробувала передати Україні першу велику партію тіл начебто загиблих військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, РФ у неділю, 8 червня, доставила до району обміну у Брянській області 1212 трупів. «Це перша партія, перша частина тіл українських військовослужбовців, багато з яких упізнані. Всі вони ідентифіковані як українські військовослужбовці за формою одягу, районом, де вони були знайдені», - заявив представник переговорної групи РФ у Стамбулі, рос генерал Олександр Зорін.

Репатріації зрештою не сталося. Як зазначив очільник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов, ще у вівторок, 3 червня, Київ «поінформував уповноважених осіб» про готовність розпочати прийом тіл лише наступного тижня. Тобто, Україна фактично спростувала тезу про небажання забирати тіла. Між тим ситуацію по повній програмі розкручують рос пропагандисти різних вагових категорій. Приміром представниця росМЗС Марія Захарова заявила: «Це особисте рішення Зеленського не забирати тіла українців чи хтось із натівців заборонив?».

Вельми і вельми показово, що на тлі репатріаційної історії не лише росіяни, а й окремі вітчизняні політ діячі почали активно просувати тезу про те, що влада спеціально не забирає тіла загиблих, щоб не платити їх родичам по 15 млн гривень передбаченої законом компенсації. У разі успішного завершення акції на поточному тижні на виплати рідним доведеться направити 90 млрд гривень, тоді як у бюджеті, за словами нардепа Ярослава Железняка, «і так дірка у кількасот мільярдів гривень».

Хай там як, але задля посилення ефекту російські пабліки вже почали публікувати прізвища списків загиблих, тіла яких РФ хоче передати Україні. Розрахунок очевидний: викликати обурення родичів загиблих та зниклих безвісти, щоб ті почали звинувачувати українську владу в небажанні повертати тіла та сплачувати належні компенсації за загиблих. Президент Зеленський вже заявив, що більшість тіл не ідентифіковані і тому невідомо – чи це українські військові чи російські. Втім, ситуація загалом для Банкової неприємна і росіяни її використовують для нанесення інформаційних ударів нижче пояса.

Між тим, як зазначає CNN, «спектакль з трупами» росіяни влаштували задля одного глядача – Трампа. «Росії з її так званим мирним меморандумом, від нахабного змісту якого очманів навіть президент США, все важче імітувати готовність до миру і вона вдається до постановочних кроків, що перетинають не лише червоні лінії моралі, а й взагалі – здорового глузду. Ігрища з трупами воєнних, які начебто відмовляється забирати Україна – елемент спланованої на рівні російського Радбезу інформаційної спецоперації», - акцентує телеканал.

До речі, якщо говорити про росРадбез, то слід зауважити, що у Кремлі напередодні проанонсували «велике засідання» Ради безпеки ближчими днями. Коментуючи цю інформацію, політолог Вадим Денисенко зазначив наступне: «Для більшої інтриги росіяни сказали, що це засідання, яке дуже багато хто чекає. На скільки я розумію, мається на увазі відповідь на наші удари по стратегічних аеродромах. Втім, всі ми прекрасно вже розуміємо, що арсенал дій у Путіна дуже обмежений. Ядерки немає і не буде. «Орєшнік» явно не потребує засідання Ради безпеки. Які тоді можуть бути сценарії? Перший найгірший. Розпочнеться підготовка до мобілізації чи навіть оголошена мобілізація. Технічно вони з квітня готові до неї. Я не вірю в бунти проти мобілізації. Якщо до мобілізації дійде, буде як і минулого разу: «дракон» забрав 300 тисяч, а інші щасливі, що їх пронесло. Не виключено, що буде зроблено звернення до КНДР допомогти з людьми. Нагадаю, минулого тижня Шойгу був у Кіма. На мою думку, максимум, що Корея може дати Путіну – це 100 тисяч. Але якщо це буде відразу 100 тисяч – це дуже серйозна проблема для нас. Другий сценарій дуже поганий. Оголошення нових регіонів територією Росіі (перш за все Харківська область). Але цілком можливо, що після засідання російського Радбезу взагалі нічого не буде, а цей анонс був потрібен Путіну, щоб до нього знову подзвонив Трамп. І, можливо, Сі Цзіньпін».

До речі, якщо лідер КНР в питанні російсько-української війни наразі увімкнув режим інформаційної паузи, то президент США натомість, на переконання політолога-міжнародника Михайла Гончара, «не просто умив руки, а остаточно показав, що грає на боці кремлівського фюрера». «Які є індикатори? Міністр оборони США не долучився до Рамштайну. Трамп гальмує розгляд у Сенаті законопроекту щодо санкційного закону проти Росії. Отже, адміністрація Трампа – не партнер, не посередник, а спільник ворога. І не потрібно мати ілюзій, що «Трамп одумається», - резюмує експерт.

Поряд з тим Банкова систематично апелює до Білого дому, закликаючи до рішучих антиросійських кроків. Приміром, у свіжому інтерв’ю ABC News президент Зеленський заявив, що Україна та союзники підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити або принаймні зупинити війну, але для цього США мають запровадити жорсткі санкції проти Москви. «Нам сьогодні дуже потрібна сильна допомога від Сполучених Штатів, а США потрібна єдність з Європою, щоб тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс. І це точно не песимістично звучить, я говорю про реальність», - наголосив глава держави. Відповідаючи на запитання про те, чи хоче Трамп запровадити санкції проти РФ, нинішній господар Банкової зауважив: «Він лідер Сполучених Штатів Америки, він мусить це зробити. Я сподіваюсь, ми дуже віримо, що США - лідер цивілізованого світу». Принагідно Зеленський висловив переконання, що «весь потенціал, всі інструменти тиску (на Путіна – ред.) у президента Сполучених Штатів є – починаючи від санкцій, економічних блокувань, пакетів озброєння, тощо.

Тим часом з посиланням одразу на трьох чиновників адміністрації президента США та зовнішнього радника Білого дому один із найвпливовіших американських журналів The Atlantic повідомив про те, що нещодавня операція СБУ «Павутина» вкрай обурила пана Трампа та спричинила хвилю запеклих дискусій стосовно доцільності чи не доцільності подальшої військово-фінансової підтримки Вашингтоном Києва. Втім публічно Трамп заявив, що Україні та Росії треба дозволити «ще повоювати», адже потім начебто буде легше це припинити. «Іноді ви бачите двох маленьких дітей, які б’ються як скажені. Вони ненавидять одне одного і б’ються в парку, а ви намагаєтеся їх розвести. Вони не хочуть, щоб їх розводили. Тому іноді краще дати їм побитися деякий час, а вже потім розвести», - наголосив глава Білого дому, додавши, що це досить відома аналогія, яку застосовують «у хокеї та спорті». Коментуючи ж можливість запровадження нових антиросійських санкцій, господар Овального кабінету зазначив, що США «будуть дуже-дуже жорсткими», якщо побачать, що мирна домовленість неможлива. «І, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн. Знаєте, для танго потрібні двоє», - підсумував Дональд Трамп, вкотре, на жаль, поставивши в один асоціативний ряд агресора в обличчі путінської Росії і її жертву – Україну.