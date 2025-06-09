Поліція незаконно штрафує водіїв на 3400 гривень

В Україні почастішали випадки незаконного накладення штрафів на водіїв за нібито «прострочені» водійські посвідчення. Правозахисники б’ють на сполох: патрульна поліція штрафує громадян на 3 400 грн, ігноруючи чинну постанову Кабміну, яка дозволяє кермувати з такими документами в період воєнного стану.

Йдеться про постанову Кабінету Міністрів №184 від 2 березня 2022 року, яка прямо передбачає можливість користування водійськими посвідченнями з вичерпаним терміном дії на час дії воєнного стану та протягом ще одного року після його завершення. Незважаючи на це, інспектори оформлюють штрафи за ст. 126 КУпАП, посилаючись на формальне завершення строку дії документа.

«Багато водіїв не знають про свої права і покірно платять незаконні штрафи, — кажуть юристи. — А поліцейські тим часом пояснюють свої дії тим, що “була можливість обміняти посвідчення”, що не має жодної юридичної сили».

Правозахисники закликають водіїв у таких ситуаціях посилатися на текст урядової постанови. Якщо патрульні все ж виписали постанову про штраф, її варто оскаржити в судовому порядку — за словами юристів, українські суди в подібних справах здебільшого стають на бік водіїв.