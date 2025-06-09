Погода 9 червня: спека подекуди відступить

На більшій частині країни зберігатиметься спека, але в західних областях температура знизиться.

На заході, півдні та в центрі очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території – без опадів. Вітер - південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. В західних областях - місцями пориви 15-20 м/с, повідомляють синоптики.

Температура повітря в західних областях +17-22 градусів, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях +23-28 градусів. На решті території утримається спекотна погода - +29-34 градусів, на південному сході - місцями сильна спека - +35-37 градусів.

У Києві – мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря - +24-26 градусів.