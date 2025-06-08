Вболівальники висміяли гру збірної України з футболу

Як тільки суперник гарно підготовлений фізично, та ще й вмотивований і застосовує високий пресинг, то гра збірної України розбивається на шматки, а індивідуальні помилки тільки ще більше погіршують ситуацію на полі.

Саме так і розвивався перший матч "синьо-жовтих" (*25) на арені BMO (22,000 місць, не був повністю заповненим) проти господарів (*30) у Торонто на турнірі Canadian Shield.

У перші 15 хвилин навіть можна було говорити про невезіння для гостей. Так, вони вже на 4-й хвилині пропустили після того, як реактивний Тейджон Б’юкенен ("Вільярреал", Іспанія) прокинув м'яч поміж ніг Миколи Матвієнка, проскочив Івана Калюжного і точно навісив на Джонатана Девіда ("Лілль", Франція). За тим, як той відкривав рахунок, залишившись позаду, безпорадно лише спостерігав Ілля Забарний.

Українці у цей проміжок зустрічі, втім зобов'язані були не тільки зрівнювати (Судаков), але й навіть виходити вперед (Зінченко). Однак обидві суперможливості були бездарно змарновані.

А ось той же Дж.Девід незабаром подвоїв перевагу "кленових". Після навісу з правого флангу Б’юкенен він випередив Валерія Бондаря і майстерно головою забив. На 31-й хвилині жахлива помилка Бондаря дозволила ще одному Девіду ("Юніон Сент-Жилуаз", Бельгія), на цей раз Промісу, вийти сам на сам з Анатолієм Трубіним і влучно поцілити у його ворота.

Після перерви канадці віддали територію, але продовжували контролювати гру.

Вони навіть забили і четвертий гол, який записав на свій рахунок найкращий гравець зустрічі Б’юкенен.

І лише в самій кінцівці господарі дозволили собі заспокоїтись, що і призвело до двох голів у їх ворота.

Втім, це Канаду, яка вперше в історії перемогла Україну, ніяк не знітило.

"Ми знали, що українці більше володітимуть м'ячем (так і вийшло (%) 37-63), і хотіли ускладнити їм завдання. Ми сподівались, що зможемо знайти перевагу в перехідних моментах, і я б сказав, що перші три голи були забиті саме в такій формі. Потім нам тільки й залишалось, що не втратити велику перевагу", - резюмував після гри американський тренер канадців Джессі Марш.

10 червня (початок о 23:50 за київським часом) Україна у другому матчі товариського турніру зіграє проти Нової Зеландії (*86), яка перемогла у своїй першій грі Кот-д'Івуар (*41) - 1:0.

Сергій Ребров вже пообіцяв, що проведе з національною командую роботу над помилками: "Звичайно, ми змінимо багато ігрових моментів. Ми привезли 24 гравців. Всі будуть грати, але це буде інша гра. Ми готувалися до Канади. це товариські матчі і що б ви не казали гравцям, вони відчувають, що це не офіційна гра і тому не на 100% сфокусовані. На жаль. Це моя думка, я не знаю, що футболісти думають... Канада показала нам наші проблеми в обороні. Такі самі, як у попередньому матчі проти Бельгії (0:3). У нас немає часу, але ми маємо над цим попрацювати...".

Інтернет-гумористи радять українським вболівальникам пити заспокійливі ліки.