США вважають, що відповідь Росії на атаку безпілотника в Україні ще не завершена, очікують багатостороннього удару, – Reuters

Сполучені Штати вважають, що погроза президента Росії Володимира Путіна у відповідь Україні за атаку безпілотника минулими вихідними ще не відбулася всерйоз і, ймовірно, буде значним багатостороннім ударом, повідомили Reuters офіційні особи США.

Час повноцінної відповіді Росії незрозумілий, одне джерело заявило, що вона очікується протягом кількох днів. Другий американський чиновник заявив, що відповідь, ймовірно, включатиме різні види повітряних можливостей, зокрема ракети та безпілотники.

Посадовці говорили на умовах анонімності. Вони не уточнили очікувані цілі Росії та не уточнили розвідувальні питання. Перший чиновник заявив, що атака Москви буде "асиметричною", тобто її підхід та цільові удари не будуть відображати удар України минулими вихідними по російських військових літаках.

У п'ятницю Росія розпочала інтенсивний ракетний та безпілотний обстріл столиці України Київ, а Міністерство оборони Росії заявило, що удар по військових та пов'язаних з військовими цілях був відповіддю на те, що воно назвало українськими "терористичними актами" проти Росії. Але офіційні особи США вважають, що повна відповідь Росії ще попереду.

Західне дипломатичне джерело заявило, що хоча відповідь Росії, можливо, вже розпочалася, вона, ймовірно, посилиться ударами по символічних українських цілях, таких як урядові будівлі, щоб надіслати чіткий сигнал Києву.

Інший високопоставлений західний дипломат передбачав черговий руйнівний напад Москви. "Він буде величезним, жорстоким і безжальною атакою", – сказав дипломат. "Але українці – хоробрі люди".

Посольства Росії та України у Вашингтоні, а також Білий дім не одразу відповіли на запити про коментарі.

Майкл Кофман, експерт з питань Росії з Фонду Карнегі за міжнародний мир, висловив очікування, що Москва може спробувати покарати українську службу внутрішньої безпеки СБУ за її роль у нападі минулих вихідних. Щоб послати сигнал, Росія може застосувати для атаки балістичні ракети середньої дальності, сказав він.

Враховуючи всю цю тарифну хаотичну ситуацію та загалом відсутність у менеджерів з найму можливості планувати, що відбуватиметься, але

"Найімовірніше, вони спробують завдати удару по штаб-квартирі (СБУ) або іншим будівлям регіонального управління розвідки", – сказав Кофман, додавши, що Росія також може атакувати українські оборонні виробничі центри.

Тим не менш, Кофман припустив, що можливості Росії щодо ухвалення заходів помсти можуть бути обмеженими, оскільки вона вже спрямовує значну частину своєї військової потужності на Україну.

"Загалом, можливості Росії суттєво посилити удари порівняно з тим, що вона вже робить – і намагається зробити протягом останнього місяця – досить обмежені", – сказав він.

ОПЕРАЦІЯ "ПАВУТИНА"

Київ стверджує, що в недільній зухвалій атаці було задіяно 117 безпілотних літальних апаратів, запущених глибоко з російської території в рамках операції під кодовою назвою "Павутиння".

За оцінками Сполучених Штатів, було збито до 20 військових літаків – приблизно половина від кількості, яку оцінював президент України Володимир Зеленський, – і близько 10 було знищено.

Російський уряд у четвер заперечив знищення будь-яких літаків і заявив, що пошкодження будуть відремонтовані, але російські військові блогери повідомляли про втрату або серйозні пошкодження близько десятка літаків, включаючи ті, що здатні нести ядерну зброю.

Удари, підготовлені протягом 18 місяців та здійснені безпілотниками, контрабандою доставленими поблизу баз у вантажівках, завдали потужного символічного удару по Росії, яка протягом усієї війни в Україні часто нагадувала світові про свою ядерну могутність.

У середу Путін у телефонній розмові з президентом Дональдом Трампом заявив, що Москва буде змушена відповісти на напад, написав Трамп у соцмережах.

Пізніше Трамп сказав журналістам, що "це, ймовірно, буде негарно".

"Мені це не подобається. Я сказав: "Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це припинити", – сказав Трамп про свою розмову з Путіним. "Але, знову ж таки, тут багато ненависті".