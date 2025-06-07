Маск видалив пост про причетність Трампа до справи Епштейна

Американський бізнесмен Ілон Маск видалив пост у соцмережі X, в якому він стверджував, що президент США Дональд Трамп фігурує у документах у справі фінансиста-звідника Джеффрі Епштейна.

Він написав про це два дні тому, 5 червня, під час публічної сварки з Трампом. Тепер при переході на посилання ця публікація не доступна.

Трамп і Епштейн

Файли Епштейна - це документи бізнесмена Джеффрі Епштейна, якого судили за торгівлю дітьми. За даними слідства, він надавав послуги відомим бізнесменам і політикам, постачаючи їм дівчат (частина з них не досягла 18).

​У 2019 році Епштейна знайшли мертвим у камері. Відтоді у США вимагали опублікувати його документи, де були списки клієнтів.

Трамп обіцяв їх опублікувати, але після вступу на посаду були викладені лише старі документи, де прихована більша частина даних.

Публічний конфлікт Ілона Маска та Дональда Трампа розпочався одразу після того, як мільярдер пішов з посади голови Департаменту ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента. І загострився після відмови Трампа висунути Джареда Айзекмана керівником NASA. Мільярдер, який є близьким союзником Айзекмана, активно лобіював його кандидатуру.

Потім Ілон Маск назвав проект бюджету США "огидною гидотою" і закликав повністю його переробити. Дональд Трамп уже підписав документ під назвою "великий прекрасний законопроект" (Big beautiful bill). За словами американського президента, підприємець роздратований через те, що адміністрація скасувала субсидування автомобільної галузі.

За даними американських ЗМІ, Маск готовий підтримати демократів після сварки з Трампом.