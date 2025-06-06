У Мінобороні рф вигадали цинічне виправдання удару по Україні ракетами і дронами

У Міноборони росії нічну масовану атаку на Україну назвали "відповіддю на терористичні акти". Через дії москви загинули троє українців, десятки - поранені. Про це повідомляє Міноборони рф.

У російському міністерстві заявили, що удар було завдано "зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами".

рф стверджує, що ціллю були нібито "військові об'єкти" і було атаковано "конструкторські бюро, підприємства випуску та ремонту озброєння і військової техніки, цехи складання ударних БПЛА, центри підготовки льотного складу, а також склади озброєння і військової техніки ЗСУ".

Варто зазначити, що рф назвала "терористичними атаками" операцію СБУ "Павутина". Воїни FPV-дронами атакували стратегічну авіацію ворога на чотирьох аеродромах в рф. Було уражено 41 літак.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що росія, вдаривши по мирних українцях ракетами і дронами, "відреагувала" на знищення своєї стратегічної авіації.