В Одеській області розпочався пляжний сезон: де можна купатися в морі цього року

На Одещині та місті Одеса вже отримали офіційний дозвіл на відкриття 12 пляжів на узбережжі Чорного моря. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

– Покращується погода на Одещині, а це значить, що попри все поступово стартує оздоровчий сезон. Одеською ОВА вже погоджено відкриття 12 пляжних зон, 11 з них в Одесі та Чорноморську, – повідомив Кіпер.

Зокрема погоджено відкриття таких пляжів:

Інклюзивний пляж "Безмеж"

Буфет на Малому Фонтані

"Гранд Петтін"

"Ітака"

Центральний міський пляж (Чорноморськ)

"Куба"

пляж "Калетон"

Муніципальний пляж "Чайка"

"Сігал Біч"

Муніципальний пляж "Курортний"

"Паблік"

Також відкрито пляжну ділянку в Ізмаїльському районі, селищі Приморському.

Водночас очільник Одеської ОВА зауважив, що список буде доповнюватися мірою проходження перевірок.

Крім того, він наголосив, що під час відпочинку на одеських пляжах мешканці та гості регіону повинні дотримуватися правил безпеки.

– Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів – перебування людей біля моря заборонено, – йдеться у повідомленні.