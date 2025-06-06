Маск готовий підтримати демократів після сварки з Трампом, – NBC

Мільярдер Ілон Маск планує "йти до кінця" і "обов'язково підтримає демократів, якщо знадобиться". Про це заявив телеканалу NBC радник бізнесмена на умовах анонімності.

Кілька місяців тому Маск пообіцяв витратити $100 млн на політичну діяльність, передавши кошти організаціям, пов'язаним із Дональдом Трампом. Однак гроші так і не надійшли і, за словами радника Маска, не надійдуть: їх більше немає.

– Йому начхати на республіканців, RNC, місця в Палаті представників тощо. Він їх рознесе. Ми вже знаємо, що республіканці програють Палату представників. Сенат, швидше за все, буде гаразд, але Ілону начхати на всі ці партійні нісенітниці, – каже радник Маска.

NBC пише, що республіканським конгресменам слід остерігатися. Якщо ті підтримають спірний законопроект про державний бюджет, проти якого виступає Ілон Маск, на підтримку їхніх суперників на наступних виборах Конгресу можуть надійти значні суми.

Деякі конгресмени-демократи висловили готовність покращити відносини з Маском на тлі його суперечки з Трампом. На думку Ро Ханни, слід переконати бізнесмена, що його цінності збігаються з цінностями демократів:

– Прихильність до фінансування науки, відданість екологічно чистим технологіям, прагнення бачити таких іноземних студентів, як він сам, – сказав Ро Ханни.

Перемогою для демократів стане навіть не підтримка їхньої партії з боку Маска, а нейтралітет найбагатшого жителя планети, який уже витратив сотні мільйонів доларів на підтримку республіканських кандидатів.

Опитані виданням конгресмени нагадали, що Маск у 2020-му підтримав кандидата від демократів Джо Байдена, а у 2010 році провів екскурсію для президента-демократа Барака Обами в Космічному центрі Кеннеді: вони оглянули ракету-носій SpaceX Falcon 9.

ForUa.com нагадує, публічний конфлікт Ілона Маска та Дональда Трампа розпочався одразу після того, як мільярдер пішов з посади голови Департаменту ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента. І загострився після відмови Трампа висунути Джареда Айзекмана керівником NASA. Мільярдер, який є близьким союзником Айзекмана, активно лобіював його кандидатуру.

Потім Ілон Маск назвав проект бюджету США "огидною гидотою" і закликав повністю його переробити. Дональд Трамп уже підписав документ під назвою "великий прекрасний законопроект" (Big beautiful bill). За словами американського президента, підприємець роздратований через те, що адміністрація скасувала субсидування автомобільної галузі.