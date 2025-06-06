Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив сподівання, що конфлікт між Дональдом Трампом і Ілоном Маском ще можна владнати, незважаючи на публічну суперечку напередодні.

Про це Джонсон сказав в коментарі CNN.

"Так, я вірю у примирення, і думаю, що все налагодиться",- сказав американський законодавець.

Він також розповів, що обмінювався текстовими повідомленнями з Маском, однак не став розкривати зміст розмови.

"Так, ми обмінювалися повідомленнями, але ви ж знаєте, що я не буду вдаватися в деталі. Він мій друг. Я просто намагаюся привести всіх до "так"", - заявив Джонсон.

На запитання, чи виграв би Трамп президентські вибори без підтримки з боку Маска, Джонсон відповів, що "Ілон зробив великий внесок у минулі вибори, але це була командна робота".

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.