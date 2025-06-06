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Несподіваний поворот: Мерц розбив міф Трампа про "бійку дітей" в Україні

Несподіваний поворот: Мерц розбив міф Трампа про "бійку дітей" в Україні

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час зустрічі в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом рішуче відкинув його традиційну критику України, прямо заявивши, що відповідальність за війну лежить виключно на Росії. Про це повідомляє The Washington Post.

Під час розмови Трамп вкотре спробував порівняти війну в Україні з "бійкою двох дітей", яких "важко розняти". Він також згадав про "жахливі супутникові знімки поля бою", на яких, за його словами, "всюди тіла, руки, голови, ноги", назвавши це "просто безглуздим", але традиційно уникнув звинувачень на адресу Росії.

У відповідь Мерц чітко розставив акценти: "Це тільки російська зброя проти України. Такого ніколи не було з українською зброєю проти Росії. Ніколи. Україна націлена тільки на військові цілі, не на цивільних осіб, не на приватні об'єкти, не на енергетичну інфраструктуру. У цьому і полягає відмінність ".

Трамп, відповідаючи на це, зазначив, що він говорив лише про насильство на полі бою, але додав: "Але ви могли б сказати те ж саме і про міста, які теж зазнають ударів. Так що це жахлива, жахлива річ".

Видання підкреслює, що цей момент був знаменним та рідкісним випадком відстоювання інтересів Києва безпосередньо перед Трампом, який часто висловлював зневагу до президента України. Така пряма заява німецького лідера стала помітним відхиленням від звичної риторики, яка нерідко звучить з боку президента США.

Теги:

ТрампМерцзустріч Трампа з Мерцем
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