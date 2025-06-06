У Києві загинули троє рятувальників, ще дев’ятеро — поранені

Ранок 6 червня став одним із найтрагічніших для рятувальників у столиці. Під час ліквідації наслідків масованої ракетної атаки Росії на Київ загинули троє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще дев’ятеро рятувальників отримали поранення, кілька з них — у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя.

Під ворожу атаку потрапили одразу кілька районів столиці: постраждали житлові будинки, заклади освіти, інфраструктурні об’єкти. Рятувальники працювали практично безперервно, розчищаючи завали та допомагаючи постраждалим вибратися з епіцентру обстрілів.

«Вони виконували свою роботу — витягали поранених, гасили пожежі, розбирали завали. Саме в цей момент ворог знову завдав удару. Це воєнний злочин — свідомий удар по тим, хто рятує», — повідомив один з керівників київського управління ДСНС.

Також повідомляється, що на Тернопільщині, яка також зазнала потужної ракетної атаки, під час гасіння пожеж на об'єктах інфраструктури травмувалися ще п’ятеро рятувальників. Усі вони доставлені до лікарень і перебувають під наглядом медиків.

Масштаби атаки Росії цієї ночі стали одними з найбільших за останні місяці: ворог застосував крилаті ракети, балістику та дрони-камікадзе. Основними цілями стали Київ, Тернопіль, Луцьк, Чернігів.