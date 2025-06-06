Німецький канцлер побачив у Трампі партнера

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позитивно оцінив свою першу офіційну зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 5 червня у Вашингтоні.

Після переговорів у Білому домі Мерц заявив, що зустріч пройшла конструктивно й дозволяє сподіватися на ефективну співпрацю з американською адміністрацією. Про це повідомляє Tagesschau.

“Сьогодні ми заклали основу для дуже хороших особистих, а також політично продуктивних переговорів”, — зазначив канцлер.

Він підкреслив, що повертається до Берліна з відчуттям, що між США і Німеччиною існує “розумна основа для подальших переговорів”.

Однією з ключових тем перемовин стала можлива торговельна угода між США та Європейським Союзом. За словами Мерца, Трамп висловив серйозну зацікавленість у досягненні компромісу щодо тарифів. “Такий висновок я зробив після наших спільних переговорів. Він дійсно готовий досягти угоди про торгівлю”, — додав глава уряду Німеччини.