Ілон Маск фактично звинуватив Дональда Трампа у педофілії

Трамп фігурує у справах Епштейна*. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені, зазначив Маск.

Файли Епштейна — це документи, які оприлюднили імена понад 150 людей, пов’язаних із Джеффрі Епштейном — мільйонером, звинуваченим у торгівлі неповнолітніми для сексу.

"Настав час скинути справді велику бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось справжня причина, через яку вони не були оприлюднені. Доброго дня, DJT!", – написав Маск у Х.

Раніше сьогодні Трамп погрожує позбавити Маска субсидій, і заявив, що той "збожеволів", а мільярдер оголосив опитування про створення нової партії.

Президент США Дональд Трамп відповів на критику Маска економічної політики його адміністрації і заявив, що найпростіший спосіб заощадити американський бюджет "це припинити державні субсидії та контракти Ілона".

"Ілон збожеволів. Він "виснажувався", я попросив його піти, я забрав його мандат на EV який змушував усіх купувати його нікому не потрібні електромобілі (він знав місяцями, що я збираюся зробити!) і він просто збожеволів", - написав президент США у Тruth Social.

Після заяви про можливе розірвання контрактів Маск коротко написав: "Давайте, зробіть мій день… ". І запустив опитування про створення нової партії у США.

"Чи не час створити в Америці нову політичну партію, яка справді представлятиме 80% населення?", – запитав він у Х.