Зіпсований телефон: до яких наслідків приведе розмова Трампа з Путіним

4 червня президент США Дональд Трамп провів уже четверту за ліком з моменту повернення до Білого дому телефонну розмову з кремлівським очільником Путіним. А далі почав розповідати про цю зустріч, інтерпретуючи її у своєму стилі. Про те, що продемонстрував і приховав цей діалог – далі в матеріалі.

Володимир Путін після нетривалої медійної паузи, з’явився 4 червня на публіці і зразу ж висловив сумнів щодо можливості проведення переговорів з Україною на найвищому рівні на тлі недавніх атак українських військових. Під час наради з російськими урядовцями незмінний очільник Кремля прокоментував підриви мостів у Брянській та Курській областях 31 травня та 1 червня. Путін назвав атаку у Брянській області «цілеспрямованим ударом по цивільних», який був направлений на зрив мирних переговорів. Він також кілька разів назвав дії українських військових тероризмом, а владу України терористичною організацією.

За словами Путіна, Україна наразі зазнає втрат на фронті, тому намагається залякати Росію «терактами». «Просять призупинити бойові дії на 30, а то й на 60 діб, просять про зустріч на найвищому рівні. Але як же проводити в цих умовах такі зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор?», - без тіні сорому заявив міжнародно визнаний воєнний злочинець Путін. При цьому про операцію СБУ «Павутина», під час якої було атаковано російські аеродроми стратегічної авіації, він «скромно» промовчав.

Невдовзі після зроблених заяв Путіна президент США Дональд Трамп повідомив, що провів з ним телефонну розмову, яка тривала годину та 15 хвилин. «Ми обговорили напад України на російські літаки, а також різні інші напади, які здійснювалися обома сторонами», - написав нинішній господар Овального кабінету у своїй соцмережі Truth Social. Головний республіканець також додав, що це була хороша розмова, але «не така, що призведе до негайного миру». «Президент Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на недавній напад на аеродроми», - підсумував 47 президент Сполучених Штатів.

Наступного дня Трамп ще більше почав адвокатувати Путіна. Мовляв, у нього нема вибору, окрім як удари по Україні у відповідь. Цікаво, що За даними американського видання Axios, американський президент нібито в захваті від української операції «Павутина», але стурбований тим, що Росія може зробити у відповідь. Публічно ж він під час брифінгу з канцлером Німеччини Мерцем заявив, що що Путін «зазнав удару». «Він сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри», – додав він.

За словами американського президента, Путін «дуже чітко дав зрозуміти», що дасть Україні відповідь за спецоперацію «Павутина». І тут в Трампі включився адвокат: мовляв, Путін каже, що у нього «немає іншого вибору, окрім того, як атакувати».

«Це, ймовірно, буде не дуже приємно. Мені це не подобається. Я сказав: «Не робіть цього. Ти не повинен цього робити. Ти маєш це (атаки на Україну) припинити». Але, знову ж таки, є багато ненависті», — сказав Трамп.

«Після погроз Путіна відповісти за український удар по російських аеродромах жодного застереження зі сторони Трампа не прозвучало. Значить, будуть бити. Максимальна увага до тривог! А потім Трамп напише, що Україна сама винна. Санкцій щодо РФ поки не буде, оскільки Росія знову запропонувала свої «посередницькі послуги» щодо ядерного роззброєння Ірану. Це – намагання стати «корисним» для США, тому що бізнес-проекти, які обговорювались раніше, Трамп не може реалізувати через ризик несприйняття такого кроку усім цивілізованим світом. Як то кажуть – хочеться, але колеться», - зауважує керівник Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Поряд з тим президент Зеленський на брифінгу для журналістів 4 червня знову закликав Путіна до особистої зустрічі. «Зустріч на вибір росіян: Стамбул, Ватикан, Швейцарія. Ми пропонуємо зустріч з наступного понеділка в будь-який день», - сказав глава держави. Російський «мирний меморандум» він охарактеризував наступним чином: «Це ультиматум, і його не сприйматиме ні українська сторона, ніхто не сприйматиме серйозно, тому що там ультиматум. Тобто цей меморандум – якесь непорозуміння».

Зокрема, цілком неприйнятною для Києва умовою президент назвав перший пункт російського документа, в якому Москва наполягає на визнанні російськими Криму, а також окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. «Це точно суперечить Статуту ООН, суперечить здоровому глузду та Конституції України. Вони, до речі, про це знають. Це одразу така вимога – найбільшої нагороди Путіну за цю війну», - пояснив Зеленський.

Чинний гарант української Конституції також повідомив про обмін військовополоненими, який під час переговорів у Стамбулі 2 червня було заплановано на 7-8 червня. За його словами, Росія заявила про готовність обміняти 500 військовополонених.

Коментуючи ж розмову Трампа з Путіним і її вірогідні наслідки, політолог Вадим Денисенко підкреслив: «Що показала ця розмова? Перше: все, що відбувалося на переговорах в Стамбулі останній місяць зводилося до однієї гри – українці спільно з європейцями та частиною республіканців штовхали Трампа до того, щоб той визнав очевидний факт: Путін водить його за ніс і пора вводити жорсткіші санкції. В той же час росіяни грали в гру: Трамп не введи санкції (програма мінімум дотягнути до літніх канікул і перенести це питання на осінь). Розмова показала, що в цій грі Путін поки перемагає. Друге: левова частка розмови велася про Іран і про можливу допомогу РФ в ядерній угоді з Іраном. І це при тому, що сьогодні аятола, де-факто, послав Трампа, заявивши, що Іран не відмовиться від збагачення урану. Більше того, Росія не має вже такого впливу на Тегеран і можливості Путіна, м’яко кажучи, обмежені. І нарешті найголовніше. Путін, по суті, анонсував через Трампа, що в найближчі дні будуть удари по Україні. Але ми це переживали не один раз і чогось нового тут немає, тим більше, що про ядерку росіяни навіть не заїкаються. Головне питання чи буде «Орєшнік». Якщо ні – це підтвердить мою гіпотезу, що Орєшнік це все ще одиничний продукт. Але ключове інше: до осені Трамп опиниться в пастці. Путін його водив за ніс щодо миру в Україні і зараз те саме буде й по Ірану. Восени стартує виборча кампанія (до Конгресу – ред.) і у Трампа буде два варіанти: або республіканці свідомо йдуть на втрату більшості в законодавчому органі, або Трамп введе санкції проти Росії. Безумовно, все що робить Трамп зараз викликає злість. Але нагадаю, без американської зброї, яку нам будуть закуповувати європейці, нам не вистояти. Тому нам не можна зараз образитися на нього. На жаль, так працює реальна політика».

Між тим, риторика Володимира Зеленського, який таки не втримався і прокоментував віртуальний контакт по лінії Трамп-Путін, свідчить про домінування саме емоційної компоненти: «Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь «відповіді». Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну – велику ціну, і найвищу саме для агресора». Принагідно Зеленський зазначив, що від початку 2025 року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 «шахедів» та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних.

Особливо наголосивши на тому, що коли Путін не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини, глава держави резюмував: «Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл – дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства. І якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють з ним відповідальність. А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними».

Сигнали Зеленського цілком зрозумілі українцям, але, вочевидь, не Трампу, який, до речі, вперше після телефонної розмови з Путіним, не зателефонував постфактум українському президенту. А це, на жаль, наочне свідчення нового «похолодання» між Києвом на Вашингтоном.

Зайвим і вельми красномовним підтвердженням цієї гіпотези є свіжа публікація у New York Times, в якій йдеться про те, що Дональд Трамп наразі «вкрай роздратований президентом України Володимиром Зеленським». Видання, з посиланням на радників американського президента повідомляє, що чинний господар Білого дому неодноразово говорив їм, що пан Зеленський - «поганий хлопець, який підштовхує світ до прірви ядерної війни». Джерела NYT також розповіли, що Трамп нещодавно розглядав можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, але поки що поставив це питання на паузу.

Таким чином, можна констатувати, що у дербі за симпатії офіційного Вашингтону шальки терезів, на превеликий жаль, наразі схилилися в бік країни-агресорки.