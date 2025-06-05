Двічі закликав Путіна припинити війну і почати переговори, – Лула да Сілва

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва повідомив, що двічі особисто звертався до Володимира Путіна із закликом припинити війну проти України та розпочати мирні переговори.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, передає "Укрінформ".

"Я сказав Путіну особисто, що настав час залишити це божевілля війни позаду. Війна нічого не будує, вона тільки руйнує. Якщо він хоче обговорювати мир — нехай веде переговори", — заявив Лула.

Бразильський лідер зазначив, що також обговорює можливість мирного врегулювання з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зокрема, він нагадав про спільну ініціативу 13 країн, яка передбачає створення міжнародної групи друзів миру.

"Я телефонував Путіну вдруге, щоб сказати йому, що для нього надзвичайно важливо взяти участь у переговорах", — додав президент Бразилії.

Лула висловив жаль з приводу низької ефективності Ради Безпеки ООН у врегулюванні глобальних конфліктів, підкресливши, що організація не має достатніх повноважень для демілітаризації: "На жаль, ООН політично слабка. Бразилія постійно працює над тим, щоб посилити її повноваження та забезпечити ширше представництво у Раді Безпеки".

14 травня Лула вже спілкувався з Путіним телефоном. У канцелярії бразильського президента тоді повідомили, що Лула підтвердив прихильність Бразилії справі миру і готовність сприяти пошуку дипломатичного рішення. Цього ж дня він прибув до Москви, однак зустріч із Путіним не відбулася — літак із президентом Бразилії пробув в аеропорту Внуково близько чотирьох годин, після чого залишив Росію.