Трамп призначив нового командувача сил НАТО в Європі

Президент США Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Алексуса Гринкевича верховним головнокомандувачем Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі. Про це повідомляє "Європейська правда".

У Пентагоні повідомили, що призначення Гринкевича погодили як адміністрація Трампа, так і члени НАТО. Наразі він обіймає посаду керівника директорату оперативного управління Об’єднаного комітету начальників штабів у Вашингтоні.

Паралельно з новою посадою Гринкевич стане командувачем Європейського командування Збройних сил США. Посада верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) традиційно належить американському генералу.

Його попередник генерал Крістофер Каволі очолював сили НАТО з липня 2022 року.

Призначення Гринкевича може стати тимчасовим заспокоєнням для європейських союзників на тлі побоювань щодо можливого скорочення військової присутності США в Європі, де зараз дислокується близько 80 тисяч американських військових.

ForUa.com нагадує, раніше в ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що адміністрація Трампа обговорює можливість скорочення контингенту США в Європі, що викликало занепокоєння серед країн НАТО щодо подальшої безпеки регіону.