Затримано банду наркоторгівців, які маскувалися під поліціянтів

У Запоріжжі затримано банду наркоторговців, які для конспірації використовували форму правоохоронців і військових.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, по місту ділки перевозили наркотики на авто із шашкою «таксі», а «товар» ретельно ховали під дном кузова.

«Працювало» наркоугруповання під контролем кримінального авторитета, на прізвисько Григор, — це 35-річний мешканець Запоріжжя. У партнери він залучив своїх знайомих віком від 24 до 57 років.

Наркоторговці збували психотропи та наркотики: PVP, 4 ММС, метамфетамін, амфетамін, канабіс.



Наркотики формували пакунки та відправляли їх поштою. Також фігуранти робили «закладки» в загально доступних місцях Запоріжжя — під’їздах будинків, парках відпочинку тощо.

За даними слідства, при цьому вони використовували шеврони різних підрозділів — як поліції, так і військових.

4 червня правоохоронці затримали організатора та трьох учасників групи під час розвезення закладок по місту. Вилучили формений одяг, пістолет, набої, понад сотню згорток із наркотиками, мобільні телефони, автомобіль.

За результатами обшуків також вилучили мішки з готовим до збуту «товаром», блокнот із чорновими записами тощо.

Нині розв’язується питання про повідомлення затриманим учасникам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів. Ділкам може загрожувати до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.