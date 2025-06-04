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Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння під питанням

Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння під питанням

У США заявили, що поки передчасно говорити про те, чи погодяться у НАТО зарахувати допомогу Україні до нового показника витрат на оборону. Посол США у НАТО Вітакер повідомив, що президент Трамп досі не прийняв рішення щодо майбутньої військової допомоги Україні, адже хоче "зупинити війну", яку розпочала Росія проти України.

Про це сказав у вівторок посол США при НАТО Метью Вітакер під час онлайн-спілкування з журналістами, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми розраховуємо на те, що Європа займе провідну позицію в наданні Україні ресурсів і політичного капіталу, необхідних для досягнення тривалого миру в Україні. Європейці зацікавлені в забезпеченні миру на своєму континенті, і Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе, щоб підтримати це", — заявив Вітакер.

Посол США у НАТО також повідомив, що Трамп зосереджений саме на переговорах, як процесі для припинення війни.

Раніше ЗМІ повідомили, що країни НАТО хочуть зарахувати нові гроші, витрачені на військову допомогу Україні, як "пов’язані з обороною" в рамках пропозиції Альянсу підвищити цільові показники витрат на оборону до 5% від ВВП.

Вітакер сказав, що всі контури зобов’язань, які держави НАТО планують дати на саміті в Гаазі в кінці цього місяця, ще перебувають на етапі обговорення.

"Тому, я вважаю, було б передчасно говорити про це… Але я точно думаю, що нашим союзникам слід віддати належне за їхню підтримку України", – сказав представник США.

Очікується, що на саміті в Гаазі буде ухвалено рішення про підвищення цільових показників оборонних витрат з нинішніх 2% ВВП.

Поточна пропозиція НАТО передбачає, що кожен член Альянсу має витрачати щонайменше 5% ВВП щороку на оборону – 3,5% ВВП на основні сфери оборони, такі як військова техніка і грошове забезпечення солдатів, і ще 1,5% – на ширші “оборонні” витрати.

Також Вітакер повідомив, що питання вступу України до НАТО наразі не стоїть. "Ми не єдиний союзник НАТО, який дотримується такої думки. Однак це рішення в кінцевому підсумку залежить від президента Трампа і всіх 32 союзників, які мають прийняти одностайне рішення", — сказав він.

ForUa.com нагадує, 3 червня у Білому домі повідомили, що Трамп не розглядає запровадження санкцій проти Росії. Зараз Трамп "рішуче налаштований" на переговори, повідомили в адміністрації президента США.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Українапостачання озброєннявійськова допомога Україні
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