Посольство США попередило про загрозу масштабних повітряних атак по Україні

Посольство Сполучених Штатів у Києві попередило про зростання ризику масштабних повітряних атак з боку Росії. У повідомленні наголошується, що протягом останніх тижнів інтенсивність ракетних і безпілотних ударів по українських містах суттєво зросла. Про це повідомило посольство США у Facebook.

У дипломатичному представництві підкреслили, що загроза зберігається постійно, і громадяни США, які перебувають в Україні, мають бути готовими до можливих екстрених ситуацій.

– Посольство США в Києві закликає громадян США дотримуватися належної обережності. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги, — йдеться в офіційній заяві.

Посольство нагадало про важливість постійного моніторингу офіційних джерел інформації та сигналів повітряної тривоги, а також порадило мати заздалегідь підготовлений план дій на випадок атаки. Зокрема, американським громадянам радять уникати скупчень людей, перевірити найближчі укриття та тримати під рукою документи, засоби зв’язку і базовий запас речей.

У контексті нещодавніх масованих обстрілів Києва, Харкова, Дніпра та інших міст, попередження посольства звучить як нагадування про те, що ризик повторних масштабних атак залишається високим.

Раніше в Держдепі США неодноразово заявляли, що ситуація з безпекою в Україні є непередбачуваною, і рекомендували американцям утриматися від поїздок до країни. У нинішніх умовах такі заяви посольства мають не лише інформативний, а й практичний характер, адже можуть допомогти врятувати життя.