Верховна Рада планує дозволити контрактну службу з 60 років

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який дозволяє добровільне проходження військової служби за контрактом особам віком від 60 років.

Проєкт закону №13229 передбачає внесення змін до "Закону Про військовий обов’язок і військову службу щодо контрактної служби для громадян, які досягли граничного віку", передає "Інтерфакс-Україна".

За законопроєкт проголосували 297 народних депутатів під час засідання парламенту у середу.

Згідно із законопроєктом, під час воєнного стану особи віком від 60 років, які за висновком військово-лікарської комісії визнані придатними до служби, зможуть укладати контракт на проходження військової служби за умови письмової згоди командира військової частини.

Особи віком від 60 років зможуть обіймати посади рядового, сержантського, старшинського, а також молодшого або старшого офіцерського складу – за умови, що вони були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року.

Тривалість контракту становитиме один рік із можливістю подальшого його поновлення за визначеною процедурою — за наявності письмової згоди командира військової частини.