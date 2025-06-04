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Україна отримає перші далекобійні системи за кілька тижнів, – Пісторіус

Україна отримає перші далекобійні системи за кілька тижнів, – Пісторіус

Збройні сили України отримають перші далекобійні системи у рамках спільного проекту Берліна та Києва за кілька тижнів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після прибуття на зустріч контактної групи щодо України у Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle.

Про розширення військової підтримки Києва канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив 28 травня після переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським. Тоді ж Мерц анонсував підписання меморандуму про закупівлю систем озброєння великої дальності, вироблених в Україні. Німецький канцлер наголосив, обмежень щодо дальності для нових систем не буде.

Це дозволить Україні повністю захистити себе навіть від військових цілей за межами її власної території. Це початок нової форми військово-промислового співробітництва між нашими країнами, яка має великий потенціал, – наголосив Мерц.

Після цього німецьке Міноборони опублікувало повідомлення про підписання оборонної угоди. У ньому йшлося про те, що Німеччина "профінансує виробництво систем озброєння великої дальності в Україні" у рамках зобов'язання інвестувати українське виробництво озброєнь. Відомство уточнило, що "значна кількість" далекобійних систем має бути випущена у 2025 році.

Канцлер Мерц зауважив, що знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів. За його словами, постачання ракет через півроку чи рік "не принесе користі Україні сьогодні", а метою він назвав покращення військової підтримки Києва з боку Німеччини вже зараз.

10 років тому для Бундесверу закупили майже 600 ракет Taurus, з яких готові до експлуатації 150. Taurus вважаються аналогом британсько-французькими Storm Shadow/SCALP, які вже отримали ЗСУ. Однак радіус дії у німецько-шведських ракет трохи більший, їх складно виявити радарами.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача і розвиває швидкість до 900 км/год. Вона може доставляти 480-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 км. Taurus може летіти на гранично низькій висоті - майже 50 метрів, що заважає її виявленню радарами. Існує в базовій (KEPD-350) та полегшеній (KEPD-150) версіях.

ForUa.com нагадує, 28 травня Берлін погодився виділити 5 млрд євро на військову підтримку Україні. Кошти спрямують на створення потужностей для виробництва далекобійних озброєнь, а також постачання систем ППО IRIS-T (на 2,2 млрд євро) та боєприпасів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Німеччинавійськова допомога Україні
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