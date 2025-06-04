Україна отримає перші далекобійні системи за кілька тижнів, – Пісторіус

Збройні сили України отримають перші далекобійні системи у рамках спільного проекту Берліна та Києва за кілька тижнів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після прибуття на зустріч контактної групи щодо України у Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle.

Про розширення військової підтримки Києва канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив 28 травня після переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським. Тоді ж Мерц анонсував підписання меморандуму про закупівлю систем озброєння великої дальності, вироблених в Україні. Німецький канцлер наголосив, обмежень щодо дальності для нових систем не буде.

– Це дозволить Україні повністю захистити себе навіть від військових цілей за межами її власної території. Це початок нової форми військово-промислового співробітництва між нашими країнами, яка має великий потенціал, – наголосив Мерц.

Після цього німецьке Міноборони опублікувало повідомлення про підписання оборонної угоди. У ньому йшлося про те, що Німеччина "профінансує виробництво систем озброєння великої дальності в Україні" у рамках зобов'язання інвестувати українське виробництво озброєнь. Відомство уточнило, що "значна кількість" далекобійних систем має бути випущена у 2025 році.

Канцлер Мерц зауважив, що знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів. За його словами, постачання ракет через півроку чи рік "не принесе користі Україні сьогодні", а метою він назвав покращення військової підтримки Києва з боку Німеччини вже зараз.

10 років тому для Бундесверу закупили майже 600 ракет Taurus, з яких готові до експлуатації 150. Taurus вважаються аналогом британсько-французькими Storm Shadow/SCALP, які вже отримали ЗСУ. Однак радіус дії у німецько-шведських ракет трохи більший, їх складно виявити радарами.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача і розвиває швидкість до 900 км/год. Вона може доставляти 480-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 км. Taurus може летіти на гранично низькій висоті - майже 50 метрів, що заважає її виявленню радарами. Існує в базовій (KEPD-350) та полегшеній (KEPD-150) версіях.

ForUa.com нагадує, 28 травня Берлін погодився виділити 5 млрд євро на військову підтримку Україні. Кошти спрямують на створення потужностей для виробництва далекобійних озброєнь, а також постачання систем ППО IRIS-T (на 2,2 млрд євро) та боєприпасів.