Окупанти знову завдали удару по підрозділу ЗСУ, який перебував на полігоні

У середу, 4 червня, російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ на Полтавщині.

Про це йде мова в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

Як повідомляє командування, унаслідок удару є поранені.

На момент атаки військовослужбовці перебували на полігоні та виконували навчальні завдання.

Завдяки своєчасно вжитим заходам безпеки, зокрема розосередженню особового складу, використанню укриттів та дотриманню протоколів під час повітряної тривоги, вдалося запобігти великій кількості жертв.

Для з’ясування обставин події та оцінки збитків створено спеціальну комісію. Її висновки будуть оприлюднені після завершення розслідування.

Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.

Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.

Згодом стало відомо, що Драпатий залишається у війську.