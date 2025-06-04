П'яний спортсмен побив військового на блокпосту під час комендантської години

Правоохоронці оголосили про підозру 23-річному мешканцеві Києва, який у нетверезому стані вдарив бійця Національної гвардії, що ніс службу на блокпосту.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та поліції Києва.

Правоохоронці розповіли, що інцидент трапився 1 червня в Голосіївському районі Києва. Тоді під час комендантської години на одному з блокпостів зупинили автомобіль, за кермом якого була дівчина в нетверезому стані.

Разом із нею в машині перебував пасажир, який також був у стані сп’яніння. Як розповіли правоохоронці, чоловік у цей час поводився агресивно й ударив одного з нацгвардійців.

У прокуратурі наголосили, що чоловік професійно займається бойовими мистецтвами.

Зловмисникові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

За це йому загрожує до 5 років ув’язнення.