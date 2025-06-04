Рашисти не надають списків українських полонених, яких вони хочуть поміняти

7 та 8 червня має відбутися обмін військовополоненими між Україною та країною-агресоркою.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу для журналістів, який показало «Суспільне».

За його словами, сьогодні, 4 червня, українська та російська сторона провели консультації щодо обміну.

«Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати 500 наших військових з цієї тисячі, про яку ми домовилися. Тобто ми будемо готові з нашого боку обміняти відповідну кількість», — зауважив Зеленський.

Поки Україна не отримала списки, хоча, на відміну від попередніх травневих переговорів у Стамбулі, цього разу сторони домовилися про їхнє попереднє надання.

«Росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки кого ми міняємо, для нас це важливо. Ми поки що списки знов не отримали, знов знаходяться якісь причини. Будемо все-таки наполягати, щоби українська сторона отримала списки», — наголосив президент.