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Економіка

Зелене світло для українських дронів: Парламент скасував мито та ПДВ на ключові компоненти

Зелене світло для українських дронів: Парламент скасував мито та ПДВ на ключові компоненти

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила важливі рішення, які значно спростять імпорт матеріалів для виготовлення безпілотних систем. Законопроєкти №13305 та №13306, за які проголосували народні депутати, звільняють від ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ) ввезення оптоволокна, що використовується для виробництва дронів.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі.

Законопроєкт №13305 вносить зміни до Митного кодексу України, звільняючи від оподаткування ввізним митом товари, що надходять для потреб безпеки та оборони. Водночас, законопроєкт №13306 корегує Податковий кодекс України, скасовуючи ПДВ на операції з ввезення таких товарів.

Данило Гетманцев підкреслив, що ці нововведення створять сприятливі умови для прискорення розробки та виробництва безпілотних систем, які критично важливі для оборони України. Оптичний кабель відіграє ключову роль у функціонуванні цих дронів, забезпечуючи їхнє управління та передачу відеосигналу.

Цей крок має на меті підтримати вітчизняних виробників та посилити обороноздатність країни, зменшуючи фінансовий тиск на компанії, що займаються виготовленням дронів.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ПДВмитодрони
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