Зелене світло для українських дронів: Парламент скасував мито та ПДВ на ключові компоненти

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила важливі рішення, які значно спростять імпорт матеріалів для виготовлення безпілотних систем. Законопроєкти №13305 та №13306, за які проголосували народні депутати, звільняють від ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ) ввезення оптоволокна, що використовується для виробництва дронів.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі.

Законопроєкт №13305 вносить зміни до Митного кодексу України, звільняючи від оподаткування ввізним митом товари, що надходять для потреб безпеки та оборони. Водночас, законопроєкт №13306 корегує Податковий кодекс України, скасовуючи ПДВ на операції з ввезення таких товарів.

Данило Гетманцев підкреслив, що ці нововведення створять сприятливі умови для прискорення розробки та виробництва безпілотних систем, які критично важливі для оборони України. Оптичний кабель відіграє ключову роль у функціонуванні цих дронів, забезпечуючи їхнє управління та передачу відеосигналу.

Цей крок має на меті підтримати вітчизняних виробників та посилити обороноздатність країни, зменшуючи фінансовий тиск на компанії, що займаються виготовленням дронів.