Путінське павутиння: якими будуть геополітичні наслідки феєричних спецоперацій СБУ

Низка спеціальних операцій Служби безпеки України (СБУ), проведених у перші дні літа-2025, поза всяким сумнівом увійдуть до підручників історії і їх оцінуватимуть не лише під військовою, а й під геополітичною призмою. Про те, як блискучі дії вітчизняних спец призначенців можуть вплинути на подальший хід мирно-перемовного треку – далі в матеріалі.

У вівторок, 3 червня, агенти СБУ замінували опори Кримського мосту та активували перший вибуховий пристрій о 4:44 ранку. Внаслідок підриву 1 100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті під водою були сильно пошкоджені підпірки опор споруди на рівні дна. У відомстві Малюка зазначають, що після підводного вибуху міст фактично перебуває в аварійному стані.

В «конторі» також розповіли, що операція тривала декілька місяців. Її планування та виконання координував особисто голова СБУ Василь Малюк. «Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою», - зазначив генерал Малюк. Принагідно він нагадав, що незаконно збудований країною-агресоркою Кримський міст є легальною ціллю для українських атак, особливо з огляду на те, що окупанти використовують його для забезпечення своєї армії.

Історія з мостом стала черговою серією захоплюючого трилера СБУ. Нагадаємо, що не далі як 1 червня внаслідок ударів українських дронів по аеродромах російської дальньої та стратегічної авіації (операція «Павутина») було знищено або пошкоджено понад 11 літаків. Серед них стратегічні бомбардувальники Ту-95 та дальні Ту-22М3. Між тим у повідомлені СБУ, опублікованому в офіційному телеграм-каналі, говорилося, що внаслідок атак українських безпілотників на авіабазах Росії уражено 34% носіїв крилатих ракет.

«Безумовно, диверсійна операція СБУ видатна і блискуча. Настільки точно скоординувати дії декількох груп, які знаходяться на величезній відстані одна від одної і від України, непомітно підготувати і задіяти стільки різноманітного обладнання на території ворога – це щось надзвичайне. Та ще й виконати справу точно напередодні переговорів у Стамбулі, щоб поміняти тональність на них – фантастика. Але зауважу, що ніякого удару по ядерній тріаді недоімперії не відбулося. Тому що вражені стратегічні бомбардувальники мають лише формальне відношення до ядерних сил РФ. Реально їхню основу складають ракети великої та середньої дальності наземного та морського базування. А ті застарілі, ще радянських часів «стратеги» були здатні лише на удари крилатими ракетами по мирних містах України. Тобто, у ході диверсійної операції було знищено і пошкоджено велику кількість засобів терористичної діяльності Росії», - зауважує політолог Олександр Кочетков.

«Нам не слід аж надто захоплюватися великою сумою збитків, які поніс агресор. Тому що ніхто ті літаки відновлювати не буде, бо вони відстають від світових зразків на декілька поколінь. Та й сенсу немає. Найбільші збитки зараз ворог завдасть собі сам – коли по всій Росії почнуть зупиняти і шмонати будь-які фури. Таким чином, маємо абсолютно неочікувану, дуже своєчасну блискучу спецоперацію, яка б’є точнісінько у найболючіше місце Росії і Путіна – в імперську велич, понти непереможності і готовність воювати скільки треба», - підсумовує експерт.

Тим часом провідні світові медіа охоче коментують , в тому числі політичні наслідки спецоперації СБУ «Павутина». Маркус Райснер, полковник Генерального штабу Збройних сил Австрії, у коментарі німецькому виданню Die Welt назвав «Павутину» «величезним соромом для Путіна», а польська Gazeta Wyborcza констатує, що український напад на російські авіабази – це удар не лише по стратегічних силах РФ, а й по іміджу Путіна. Атака викрила слабкість російської держави, оскільки «Україна вкотре довела, що може змінити хід війни».

The Washington Post порівнює несподіваність української операції «Павутина» з моментом, коли Японія у грудні 1941 року атакувала нібито неприступну фортецю американської авіації «Перл-Гарбор» на Гаваях. Водночас видання наголошує, що повна аналогія ударів – недоречна, адже атака на російські аеродроми була черговою спробою України захиститись себе від неспровокованої агресії, яку розв’язала Росія.

Британська BBC у своїй статті про «Павутину» пише, що важко перебільшити зухвалість і винахідливість атаки українських безпілотників на російську авіацію. Видання проводить паралель з попередніми атаками Києва на РФ під час повномасштабного вторгнення: потоплення крейсера «Москва», підриви Кримського мосту, удари по Чорноморському флоту РФ у Криму в 2023 році. «Ця «Павутина» є критичним сигналом для Росії і для Заходу про те, що Україна все ще перебуває в боротьбі. Попри повільне, невблаганне просування Росії полями боїв на Донбасі, Україна закликає Росію та адміністрацію Трампа не відкидати перспективи Києва з такою легкістю», - підсумовують в британському мовнику.

Професор міжнародної політики Університету федеральних збройних сил у Мюнхені Карло Масала у коментарі Die Welt висловив думку, що «Павутина» - це чіткий сигнал для західних партнерів України, що підтримувати її варто, адже вона може діяти далеко в російській глибинці, реалізувати наступальні операції і взагалі робити щось несподіване. У коментарі Reuters військовий історик Лассе Лааксонен заявив, що президент США Трамп «цілком може розізлитися на Зеленського» після операції «Павутина» та чергового враження Кримського мосту. З іншого боку, припускає експерт, союзники України можуть сприйняти цей удар як знак військової сили та здатності вигравати битви будь-якої складності.

Зазначивши, що останніми днями Україна нанесла надзвичайно болісний удар по імперському самолюбству росіян, у тому числі і по марнославству самого Путіна, політолог Володимир Фесенко констатував: «Вельми показово, якою була реакція Трампа. Вона була стриманою (у формі абстрактного заклику до завершення війни), опосередкованою (через прес-секретаря, що не зовсім властиво Трампу), і лише за добу. Може Трамп після «Павутини» нарешті зрозумів, що Україна все ж таки має свої козирі у війні проти російського навали, і має здатність використовувати їх дуже вдало? В Білому домі, скоріше за все вичікували і не поспішали з висновками. Цілком ймовірно, що для США було головним, щоб це не завадило мирним переговорам».

Принагідно зауважимо, що операція «Павутина» спрацювала якраз напередодні другого раунду мирних переговорів у Стамбулі, які відбулися 2 червня. Між тим, на переконання пана Фесенка, переговори в Стамбулі Росія веде не для того, щоб домовитись про припинення війни проти України, а лише для того, щоб у Трампа зберігалася ілюзія, що Путін хоче миру.

Наступний раунд переговорів, як подейкують в дипломатичних кулуарах, можливо буде присвячений обговоренню проблеми сумісності українських і російських пропозицій у «мирних меморандумах». Втім очевидно, що без дієвого посередництва пошук компромісів у цьому питанні навряд буде можливий. Тим паче, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, мовляв, метою мирних переговорів з Україною у Стамбулі насправді є «забезпечення швидкої та повної перемоги Росії». Саме у цьому, за його словами, полягає увесь сенс російського «мирного меморандуму».

Інакше кажучи, РФ медведєвськими руками розписалася у тому, що дипломатичний процес врегулювання – це не більше, як імітаційно-маніпулятивні кремлівські хороводи. Питання лише в тому, коли від цих ганебних «танців» запаморочиться в голові у Трампа, який давши путівку в життя законопроекту авторства республіканців Грема-Блюменталя про 500% мита відносно роснафти та інших ресурсів, може таки всадити Путіна за перемовний стіл.

«Путін поки що буде імітувати процес, бо для нього критично важливо, щоб Трамп не наклав нові санкції. Російська економіка виснажена, додаткові санкції можуть її серйозно послабити. В цьому плані операція «Павутина» є безпрецедентною. Це серйозний психологічний удар по Росії, бо доводить, що міф про нескінченні ресурси РФ та її здатність воювати вічно (який живе в голові Трампа і підживлюється Росією) є містифікацією», - наголошує політичний оглядач Юрій Богданов.