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Україна без Криму: на міжнародній зустрічі у Женеві карту України показали без півострова

Україна без Криму: на міжнародній зустрічі у Женеві карту України показали без півострова

Під час міжнародного заходу в Женеві українська делегація зафіксувала у презентаційних матеріалах некоректне зображення території України — Крим був позначений як частина російської федерації. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Інцидент стався під час додаткової сесії в межах 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з протимінної діяльності та радників ООН.

Українська сторона оперативно відреагувала на помилку, після чого організація Global Protection Cluster внесла зміни до карти на своєму сайті та запевнила, що надалі вживатиме заходів для запобігання таким випадкам.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Українаокупація Криму
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