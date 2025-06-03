Я залишаюсь у строю, – Драпатий

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий не йде з посади. Про це він заявив після тривалої розмови з президентом України Володимиром Зеленським після російського удару по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ, повідомляють Fakty.com.ua.

– Мав тривалу розмову з президентом. Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок – хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти, – сказав він.

Драпатий розповів, що пояснив главі держави причини свого рішення. За його словами, президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному – війні, фронті, перемозі.

На думку Драпатого, необхідно змінювати культуру всередині війська – ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків і цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю для захисту України.

– Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше, – розповів Драпатий.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ подякував верховному головнокомандувачу за довіру, єдине розуміння відповідальності та бачення змін, яких потребує українська армія.

ForUa.com нагадує, у неділю, 1 червня, Михайло Драпатий подав рапорт на звільнення з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ після російського удару по навчальному центру.

За його словами, він ініціював перевірку всіх обставин трагедії – дій командирів, стану укриттів і роботи систем оповіщення. Проте Драпатий визнав, що жодна перевірка не поверне загиблих.