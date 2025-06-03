СБУ підірвала Кримський міст з глибини

СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою! Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.