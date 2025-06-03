﻿
Війна

СБУ підірвала Кримський міст з глибини

СБУ підірвала Кримський міст з глибини

СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою! Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані. 

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. 

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», - зазначив Василь Малюк.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУКримський міст
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Чираган без «урагану»: що показав та приховав новий раунд перемовин між Україною та РФ у Стамбулі
Аналітика 03.06.2025 11:52:04
Чираган без «урагану»: що показав та приховав новий раунд перемовин між Україною та РФ у Стамбулі
Читати
Удар по Кремлю: спікер Палати представників США став на бік авторів найжорсткіших санкцій
Головне 03.06.2025 11:51:38
Удар по Кремлю: спікер Палати представників США став на бік авторів найжорсткіших санкцій
Читати
Українські БпЛА влаштували масштабний блекаут на тимчасово окупованих територіях
Війна 03.06.2025 11:32:32
Українські БпЛА влаштували масштабний блекаут на тимчасово окупованих територіях
Читати

Популярнi статтi