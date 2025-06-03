Що Україна везе до Вашингтона: деталі візиту Єрмака та Свириденко

Андрій Єрмак оголосив про приїзд до Вашингтона української делегації під керівництвом Юлії Свириденко, першого віцепрем'єр-міністра та міністра економіки, для обговорення важливих питань, включаючи результати зустрічей у Стамбулі та дії Росії.

«Будемо активно просувати важливі для України питання. Наша повістка доволі комплексна», — зазначив він.

Українська делегація планує говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Також сторони обговорять угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали.

«А ще — про питання повернення Росією депортованих українських дітей та підтримку цього процесу. Також обговоримо пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви», — додав він.

Єрмак зазначив, що планується чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну та командою президента США Дональда Трампа.