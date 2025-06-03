Американські ЗМІ повідомляють, що міністр оборони США був в курсі спецоперації "Павутина", яку провела СБУ для ураження російських військових літаків.

Операція, що тривала понад півтора року, завдала Росії збитків на мільярди доларів, знищивши понад 40 літаків, включаючи стратегічні бомбардувальники.

Під час реалізації спецоперації Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США «Ендрюс». За словами співрозмовників CNN, міністр оборони США іще не спілкувався щодо операції зі своїми українськими колегами. Водночас журналісти також підтвердили, що заздалегідь Білий дім не попереджали про плановану атаку на російські літаки.