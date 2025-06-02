Український ОПК має спроможність виробляти 10 мільйонів дронів на рік, які завдають 80% уражень на фронті

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) досяг значного прогресу у виробництві безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та має потенціал для виготовлення до 10 мільйонів одиниць різних дронів на рік. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Заступник міністра оборони Олександр Козенко під час свого виступу на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі ознайомив міжнародних партнерів з можливостями українського ОПК у сфері виробництва дронів. Він наголосив, що вітчизняні БпЛА значно дешевші за іноземні аналоги, але головне – вони вже пройшли випробування в реальних бойових умовах.

"Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік", – заявив Олександр Козенко.

Заступник міністра також підкреслив, що завдяки щоденному бойовому досвіду українських операторів БпЛА, Україна активно розробляє нові доктрини використання цих засобів ураження. За його словами, безпілотники наразі завдають близько 80% усіх уражень противнику на полі бою, що свідчить про їхню високу ефективність.

На завершення свого виступу Олександр Козенко закликав міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, пропонуючи можливості фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обміну передовим досвідом. Ця ініціатива спрямована на подальше зміцнення обороноздатності України та розвиток інновацій у сфері безпілотних технологій.