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Британія оголошує про перехід у режим готовності до війни

Британія оголошує про перехід у режим готовності до війни

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив про необхідність переведення країни в режим готовності до сучасної війни, посилаючись на зростаючу загрозу з боку Росії та досвід України.

У новій стратегії оборони, оприлюдненій урядом, передбачено ряд заходів, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни:

  • Створення до 12 підводних човнів.
  • Інвестиції в розмірі £15 млрд у ядерні боєголовки.
  • Будівництво 6 нових заводів з виробництва боєприпасів.
  • Створення запасу в 7000 ракет.
  • Формування кібервійськ.

"Коли нам загрожують держави з потужними арміями, найкращим стримувальним фактором є демонстрація власної готовності — зберігати мир, якщо потрібно, силою", — заявив прем'єр-міністр.

Уряд також планує поступово збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року. У документі також зазначається прагнення довести витрати до 3% ВВП, хоча конкретних зобов'язань щодо цього не зафіксовано.

Ці кроки відображають зростаюче занепокоєння уряду щодо безпеки у зв'язку з геополітичною напруженістю в Європі та світі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаБританіяКір Стармер
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