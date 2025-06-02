Британія оголошує про перехід у режим готовності до війни

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив про необхідність переведення країни в режим готовності до сучасної війни, посилаючись на зростаючу загрозу з боку Росії та досвід України.
У новій стратегії оборони, оприлюдненій урядом, передбачено ряд заходів, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни:
- Створення до 12 підводних човнів.
- Інвестиції в розмірі £15 млрд у ядерні боєголовки.
- Будівництво 6 нових заводів з виробництва боєприпасів.
- Створення запасу в 7000 ракет.
- Формування кібервійськ.
"Коли нам загрожують держави з потужними арміями, найкращим стримувальним фактором є демонстрація власної готовності — зберігати мир, якщо потрібно, силою", — заявив прем'єр-міністр.
Уряд також планує поступово збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року. У документі також зазначається прагнення довести витрати до 3% ВВП, хоча конкретних зобов'язань щодо цього не зафіксовано.
Ці кроки відображають зростаюче занепокоєння уряду щодо безпеки у зв'язку з геополітичною напруженістю в Європі та світі.Автор: Галина Роюк