Трамп і Рубіо встановили новий дедлайн щодо рішення про війну

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила в ефірі Fox News, що Дональд Трамп і сенатор Марко Рубіо ухвалять рішення щодо подальших дій США через два тижні — саме стільки, за словами Брюс, відведено на оцінку перебігу українсько-російських переговорів.

Ведучий зауважив, що згаданий “двотижневий термін” вже неодноразово зсувався. У відповідь Брюс заперечила це й підкреслила, що нині ідеться про чіткі часові рамки.

“Це не триватиме місяцями чи роками. У нас є стандарти й орієнтири, які мають бути виконані”, — зазначила вона.

Брюс також наголосила, що Трамп сподівається на результативність переговорів, однак демонструє рішучість, зокрема через “жорсткі пости” в Truth Social, у яких висловлює розчарування Володимиром Путіним.

“Ми дізнаємося, чи сторони серйозно налаштовані. І Трамп із Рубіо ухвалять рішення відповідно до цього”, — підсумувала речниця.