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Ми не розцінюємо Україну як пішака, яким можна пожертвувати, – Помпео

Ми не розцінюємо Україну як пішака, яким можна пожертвувати, – Помпео

Сполучені Штати Америки не дозволять собі покинути підтримку України. Про це повідомив колишній державний секретар США Майк Помпео. 

За його словами, Штати просто не можуть собі дозволити в якийсь момент залишити Україну без підтримки, оскільки це буде переслідувати їх всю подальшу історію, пише видання The Hill.

США не може вийти повернутись і піти, вирішуйте тут все самостійно. Це буде переслідувати нас всю подальшу історію. І якщо проводити паралель із шаховою грою (яка є символом Black Sea Security Forum, - ред.) то ми точно не розцінюємо Україну як пішака, яким можна пожертвувати. Так не буде, – заявив Майк Помпео.

Зазначимо, Black Sea Security Forum - щорічний міжнародний безпековий форум. Цьогоріч Чорноморський безпековий форум об’єднав понад 700 гостей з усього світу, зокрема політиків, дипломатів, послів та аналітиків.

Як і у 2024 році, форум присвячений вирішенню найбільш актуальних безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАвійна в Україніагресія рф
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