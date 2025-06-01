Наразі немає дискусій: всередині НАТО не обговорюються вимоги РФ не розширюватися на схід

Питання надання росії письмових гарантій щодо нерозширення НАТО на схід наразі не обговорюється всередині Альянсу. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела, обізнані з внутрішніми процесами.

За інформацією видання, ця тема не піднімалась ані під час останніх зустрічей Північноатлантичного альянсу, ані під час більш ранніх нарад. Один зі співрозмовників зазначив, що дискусія про нерозширення може мати лише теоретичний, академічний характер.

Інше джерело наголосило, що письмові гарантії, яких нібито домагається Москва, є малоймовірними. Це пояснюється тим, що принцип свободи вибору союзів закріплений у міжнародному праві, і Росія не може очікувати таких поступок.

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що президент рф володимир путін хоче домогтися від західних країн письмових зобов’язань, які б унеможливили вступ до НАТО України, Грузії, Молдови та інших країн пострадянського простору.

Після цього спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що у Вашингтоні готові до діалогу з росією щодо теми розширення Альянсу. Він визнав, що Москва порушує питання безпеки не лише щодо України, але й щодо Грузії та Молдови. За словами Келлога, США допускають можливість обговорення обмежень на подальше розширення НАТО вбік російських кордонів.