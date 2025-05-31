﻿
Надзвичайні події

Невідомий кинув гранату в людей біля супермаркету в Житомирі

Невідомий кинув гранату в людей біля супермаркету в Житомирі

Увечері 30 травня невідомий чоловік кинув гранату в групу людей біля супермаркету та втік з місця події. Унаслідок вибуху постраждали шестеро людей.

Про це повідомили в поліції Житомирської області.

Слідчі попередньо встановили, що чоловік кинув вибухівку в групу людей на проспекті Миру та втік. Унаслідок цього шестеро жителів міста віком від 22 до 42 років зазнали тілесних ушкоджень — їх шпиталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Наразі поліція встановлює всі обставини та розшукує причетних до злочину.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліціяЖитомир
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Завершено перший етап будівництва військового кладовища у Гатному – поховання почнуться незабаром
Протести 30.05.2025 22:13:05
Завершено перший етап будівництва військового кладовища у Гатному – поховання почнуться незабаром
Читати
Вступ до ЄС: затверджено переговорні позиції за двома кластерами
Полiтика 30.05.2025 21:54:57
Вступ до ЄС: затверджено переговорні позиції за двома кластерами
Читати
Сирський наказав провести перевірку щодо нападу на ТЦК у Кам’янці-Подільському
Надзвичайні події 30.05.2025 21:35:32
Сирський наказав провести перевірку щодо нападу на ТЦК у Кам’янці-Подільському
Читати

Популярнi статтi