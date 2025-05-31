Невідомий кинув гранату в людей біля супермаркету в Житомирі

Увечері 30 травня невідомий чоловік кинув гранату в групу людей біля супермаркету та втік з місця події. Унаслідок вибуху постраждали шестеро людей.

Про це повідомили в поліції Житомирської області.

Слідчі попередньо встановили, що чоловік кинув вибухівку в групу людей на проспекті Миру та втік. Унаслідок цього шестеро жителів міста віком від 22 до 42 років зазнали тілесних ушкоджень — їх шпиталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Наразі поліція встановлює всі обставини та розшукує причетних до злочину.