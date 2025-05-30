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Путін прагне відродити імперію, руйнуючи НАТО зсередини

Путін прагне відродити імперію, руйнуючи НАТО зсередини

Згідно з аналітичним звітом Bloomberg, президент Росії Володимир Путін має на меті відновити вплив Росії як великої імперії в Європі. Для досягнення цієї мети він планує продовжувати спроби підпорядкування колишніх радянських республік і розвалу НАТО.

Аналітики Bloomberg стверджують, що для руйнування НАТО Путіну не обов'язково вдаватися до прямого військового вторгнення в країни-члени, такі як Польща. Набагато ефективнішим методом є підрив довіри до Статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону. Ця стаття є основою альянсу і гарантує захист малим європейським країнам, але її ефективність залежить від віри в готовність союзників діяти.

У звіті наголошується, що навіть хаотична атака на Естонію може зруйнувати цю довіру, і Путін, на думку аналітиків, цілком здатен на такий крок.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОпутін
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