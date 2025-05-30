Завдяки Анджею Дуді Буданов став в один ряд із Рейганом і Кіссінджером

Президент Польщі Анджей Дуда відзначив керівника української воєнної розвідки генерал-лейтенанта Кирила Буданова Золотим офіцерським хрестом ордена “За заслуги перед Польщею”.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Це одна з найпрестижніших державних нагород Польщі, якою вшановують іноземців за особливий внесок у розвиток міжнародної співпраці.

Також Кавалерський хрест цього ж ордена отримав заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький.

Нагородження відбулося з ініціативи президента Польщі, який підкреслив важливість партнерства з Україною у спільній боротьбі проти російської агресії та високо оцінив внесок української розвідки у зміцнення безпеки Європи. Вручення нагород здійснив полковник Домінік Дуда – заступник голови польського Агентства розвідки.

Орденом “За заслуги перед Польщею” раніше були нагороджені такі видатні постаті, як 40-й президент США Рональд Рейган, державний секретар США Генрі Кіссінджер, генсек ООН Антоніу Гутерреш і колишній очільник НАТО Андерс Фог Расмуссен.