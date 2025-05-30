На Донеччині посилюються бої: росіяни штурмують, українські захисники стримують тиск

На Донецькому напрямку ситуація залишається напруженою — окупанти нарощують кількість штурмів, застосовуючи нові тактики прориву. Про це повідомив Владислав із позивним "Гадюка", оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54 окремої механізованої бригади.

За його словами, російські сили намагаються прорватися за допомогою швидких мотопіхотних груп на легкій техніці, зокрема мотоциклах. Проте українські військові успішно протидіють — виявляють і знищують як дрони-камікадзе, так і техніку та особовий склад ворога. Навіть якщо противнику вдається наблизитися, українські підрозділи швидко виявляють його укриття та завдають ударів. Особливої складності додає щільна міська забудова, що ускладнює ведення боїв.

Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, на Краматорському напрямку українські воїни зупинили чотири атаки росіян у районах Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та поблизу Курдюмівки. Одне зіткнення все ще триває.

На Торецькому напрямку, в районі міста Торецьк, триває інтенсивний бій.

Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку — з початку доби росіяни 31 раз намагалися вибити українські сили з позицій у районах низки населених пунктів. Військові ЗСУ стримали вже 27 атак. Крім того, по населеному пункту Довга Балка окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою (КАБ).