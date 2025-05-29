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Вечірній дайджест ForUА:Росія хоче нових територій, Китай допомагає агресору, конфлікт в Афганістані та розчарування Трампа в Путіні

Вечірній дайджест ForUА:Росія хоче нових територій, Китай допомагає агресору, конфлікт в Афганістані та розчарування Трампа в Путіні

29 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

  • Росія заявила про намір захопити Сумську та Харківську області під час останнього раунду мирних перемовин у Туреччині, — FT з посиланням на українських посадовців.
  • У Раді працюють над тим, щоб до 23-24 років не обмежувати чоловіків у виїзді за кордон, - Веніславський.

  • Росія активізувала наступ на тлі мирних переговорів з Україною,NYT. Москва веде подвійну стратегію — посилює штурми на фронті й завдає масованих ударів по містах, паралельно беручи участь у мирних перемовинах.

  • Збройні сутички між Афганістаном і Пакистаном почалися в спірному прикордонному районі Бахрамча в провінції Гільменд, — Al Arabiya.

  • Трамп розчаровується в путіні, але досі сподівається на економічне зближення з рф, — Reuters з посиланням на джерела серед радників.

  •  Китай припинив продавати дрони Mavic Україні, водночас постачає їх росії, Bloomberg. Повідомляється, що БпЛА навіть виготовляються на російських лініях разом з китайськими спеціалістами — це підтверджує європейська розвідка, зазначивши, що Китай також обмежив продаж деталей для дронів Заходу. 

  •  Мир, мабуть, настане лише після путіна, — Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL. Президент України закликав посилити міжнародний тиск на росію з метою припинення агресивної війни рф.

  • Американський режисер впав разом з балконом в Києві на Подолі. Кінорежисер Крістофер Волтерс знімає в Україні вже другий фільм про війну. Таким чином він закликає американську публіку бути небайдужою до подій в Україні. Але в столиці його ледь не вбило не залізо з неба, а старий аварійний балкон.

  • У мармеладі Haribo виявили канабіс — у Нідерландах вилучили партію після скарг людей на погане самопочуття, — ЗМІ. Постраждалі звернулися до поліції після вживання солодощів. Місцеві експерти підтвердили, що в партію мармеладок Happy Cola F!ZZ дійсно потрапив канабіс. Зараз триває розслідування.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КитайРФвійнаТрампПакістан
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