Путін реабілітує радянського диктатора Сталіна на тлі війни в Україні, – NYT

У московській підземці вперше за майже 60 років встановили новий барельєф Йосипа Сталіна — улюбленця частини населення та символа масових репресій для інших. Скульптуру відкрили на тлі зростаючої політики реабілітації радянського диктатора Кремлем, що набирає обертів після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише The New York Times.

У травні на одній із станцій московського метро зʼявилася нова скульптура Йосипа Сталіна. Вона повторює композицію, демонтовану у 1966 році під час кампанії десталінізації. На барельєфі зображено радянського вождя в оточенні дітей і робітників із квітами, які з пошаною дивляться на нього.

Скульптура одразу стала місцем паломництва: люди приносять квіти, фотографуються з дітьми, зупиняються, аби просто подивитися.

Це — частина поступового повернення Сталіна в публічний простір Росії. За словами історика і журналіста Івана Жеянова, з моменту приходу Владіміра Путіна до влади в країні встановлено щонайменше 108 памʼятників Сталіну, а після 2022 року темп встановлення лише зріс. Один із них зʼявився в окупованому Росією українському місті Мелітополь.

Пенсіонерка Лілія Медведєва, яка народилася в 1950 році, висловила захоплення: "Я дуже рада, що нашого вождя відновили. Так, було багато помилок, але хто їх не робить? Ми ж виграли війну завдяки йому".

Втім, не всі поділяють цю ностальгію. 25-річний студент-історик Владімір, який не назвав прізвища через страх переслідувань, охарактеризував Сталіна як "кривавого тирана".

Хоча в офіційних заявах Путін неодноразово визнавав злочини сталінської епохи, зокрема під час відкриття "Стіни скорботи" у 2017 році, у внутрішній політиці останніх років помітна тенденція до переосмислення та виправдання тоталітарного минулого.

Одночасно з відновленням культу особи, відбувається згортання інституцій памʼяті: правозахисний центр "Меморіал" був ліквідований у 2021 році, ГУЛАГ-музей закрито у 2024-му, а його експозиції тепер змінюються під новим керівництвом.

Йосип Сталін керував СРСР з кінця 1920-х до своєї смерті у 1953 році. Його правління супроводжувалося масовими репресіями, депортаціями, голодоморами та розстрілами. Під час "Великого терору" 1936–1938 років було страчено понад 700 тисяч осіб. Цілі етнічні групи, зокрема кримські татари, були насильно виселені.

Попри це, у сучасній Росії зростає ностальгія за радянським періодом, особливо серед старшого покоління, що пережило розпад СРСР як катастрофу.

У 2024 році влада закрила ГУЛАГ-музей під приводом порушення пожежних норм, а в квітні цього року аеропорт Волгограда було перейменовано на честь Сталінграда — колишньої назви міста на честь диктатора.

У московському метро активісти залишили перед статуєю плакат із цитатами Путіна, що критикують Сталіна, але охорона швидко його прибрала, а поліція затримала одного з учасників протесту. Опозиційний політик Лев Шлосберг назвав "повзучу ресталінізацію" небезпечною, наголосивши, що вона виправдовує найбільші державні злочини в історії Росії.