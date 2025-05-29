Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ, – Мінцифра

Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу. Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Про це повідомив 29 травня Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури.

Якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання.

– Вартість однієї місії — $10 000. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше. І все це — без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль, — йдеться в повідомленні.

Напередодні Агентство оборонних закупівель України представило нову модель закупівель безпілотних систем для ЗСУ, що включатиме три механізми — прямі договори, рамкові угоди та маркетплейс для вибору дронів.