16-річний підліток забив на смерть 40-річного киянина

У Києві слідчі повідомили про підозру 16-річному місцевому мешканцю, який жорстоко побив 40-річного чоловіка під час розпивання алкоголю. Від отриманих травм постраждалий помер у лікарні, не приходячи до тями.

Про непритомного чоловіка з численними тілесними ушкодженнями на вулиці Полярній медики повідомили до поліції. На місце виїхала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку Оболонського управління поліції.

Встановити обставини злочину допомогла спільна робота оперативників, аналітиків кримінального аналізу, інспекторів ювенальної превенції та слідчих. Правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 16-річний підліток. Під час обшуку в його помешканні вилучили мобільні телефони та одяг зі слідами крові.

За даними слідства, підліток познайомився з потерпілим незадовго до інциденту. Під час розпивання спиртного між ними виникла сварка, яка переросла в жорстоку бійку. Хлопець завдавав удари руками, ногами та дерев’яною палицею по голові й тілу чоловіка, після чого втік з місця події.

Попри зусилля медиків, 40-річний чоловік помер у лікарні.

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, неповнолітньому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

За скоєне хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі.