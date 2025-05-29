На американського режисера в Києві впав балкон

У Подільському районі Києва на громадянина США, режисера Крістофера Волтерса, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Чоловік зазнав травмування.

Про це повідомив сам Крістофер Волтерс, а також очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Американець записав в Інстаграм звернення українською мовою, в якому розповів, що балкон обвалився, а тоді сам він упав на землю разом із бетоном.

Це сталося прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку.

"В центрі столиці ось так падають балкони… Балкон під котрим люди проходять до під'їзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!", - написав Волтерс.

Американець додав, що хоче провести розслідування, щоб визначити, що стало причиною, аби таких аварій більше не повторювалося в Києві.

"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльности. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв'язок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності", - прокоментував Тимур Ткаченко.

Він додав, що наразі чоловіку надають допомогу. Із керівниками районних керуючих компаній проведуть серйозну розмову.