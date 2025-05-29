За лаштунками переговорів: ключові елементи нового пакету допомоги від Німеччини

Після нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна, уряд Німеччини оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на суму близько €5 мільярдів. Деталі цього пакету стали відомі завдяки повідомленням німецької газети WELT.

Ключовою особливістю нового траншу допомоги стане значна інвестиція у розвиток українських далекобійних безпілотних літальних апаратів. Згідно з джерелами видання в урядових колах, на початку травня Україна звернулася до Міністерства оборони Німеччини з проханням профінансувати виробництво дронів типів «Барс», Ан-196 «Лютий» та Flamingo. Німецька сторона підтримала цю ініціативу, і очікується, що на ці цілі буде виділено близько €400 мільйонів.

Цей крок є особливо важливим на тлі триваючої дискусії щодо можливого постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus з дальністю 500-600 кілометрів. Попри запити Києва, німецький уряд продовжує утримуватися від прямої відповіді щодо передачі цього озброєння. Водночас, інформація про фінансування виробництва українських далекобійних дронів, які, за даними WELT, вже досягають подібної дальності (до 600 км для «Лютого» та до 800 км для «Барса»), може свідчити про зміну акцентів у військовій підтримці.

Окрім інвестицій у безпілотники, частина коштів нового пакету буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, Німеччина передасть чотири системи Iris-T виробництва компанії Diehl.

Важливим аспектом допомоги стане також ремонт вже наявної в України військової техніки. Оборонна компанія KNDS отримає контракт на проведення ремонтних робіт, включаючи відновлення зенітних установок Gepard. Принципово, що ремонт техніки здійснюватиметься безпосередньо на території України.

Новий пакет військової допомоги від Німеччини є черговим свідченням підтримки України у її боротьбі проти російської агресії. Акцент на фінансуванні далекобійних дронів може значно посилити можливості українських військових у завданні ударів по глибокому тилу ворога.